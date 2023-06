1 Von der Champions League zum Kräftemessen nach Bielefeld: Ex-Nationalspieler Holger Badstuber ist beim VfB aktuell gesetzt. Foto: Baumann

Mit seinem Etat, Marktwert der Spieler sowie der Qualität und Breite des Kaders ist der VfB der Krösus der Liga. Doch auch am Freitag in Bielefeld (18.30 Uhr) muss erst einmal gespielt werden.









Stuttgart - Wer den Stuttgarter Cheftrainer Tim Walter kurzerhand auf Betriebstemperatur bringen will, der lässt in Zusammenhang mit seinem Team die Worte „FC Bayern München der zweiten Liga“ fallen. Walter winkt dann konsequent ab. „Wir müssen uns das immer anhören – das ist aber nicht so“, sagt der 43-jährige Coach des Tabellenführers, der am Freitag (18.30 Uhr/Liveticker) im Spitzenspiel der zweiten Liga auf der Alm beim Dritten Arminia Bielefeld antritt.