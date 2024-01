Gastronomie in Stuttgart: Sir Waldo Weathers schließt seinen Kiosk am Fernsehturm

Sir Waldo Weathers schließt seinen Kiosk am Fernsehturm

Gastronomie in Stuttgart

1 Daniela Merz und Sir Waldo Weathers verabschieden sich nach fast fünf Jahren vom Fernsehturm. Foto: /Jacqueline Fritsch

Der US-Musiker Sir Waldo Weathers, der früher Saxofon bei James Brown spielte, gibt mit Partnerin Daniela Merz schweren Herzens am Fernsehturm seinen Kiosk auf – aus Kostengründen. Damit verschwindet auch ein Kulturtreff.











Link kopiert



Für Staunen in der Musikszene hatte vor knapp fünf Jahren die Nachricht gesorgt, dass der heute 73-jährige Waldo Weathers auf seine alten Tage als Gastronom neu startet. In dem kioskähnlichen Häuschen beim Fernsehturm und Gazi-Stadion bot der Saxofonist, der bei James Brown spielte, mit seine Managerin und Lebensgefährtin Daniela Merz US-typische Gerichte, sogenannte Soul Snacks, an. Dazu baten sie regelmäßig zu Konzerten vor dem Imbiss im Freien.