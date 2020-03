Gastronomie in Stuttgart

1 Bei Lokalen im Freien fühlen sich viele Gäste sicherer, der Abstand zwischen den Tischen wird inzwischen von vielen Wirten auch vergrößert. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Desinfektionsmittel und weitere Tischabstände: Der Fokus der Restaurants liegt zurzeit auf der Hygiene. Mancher Wirt bietet auch Essen für Selbstabholer oder Lieferservice an.

Stuttgart - Die einen desinfizieren alle Oberflächen, die anderen stellen ihre Tische weiter auseinander. In der aktuellen Situation müssen die Gastronomen kreativ sein, denn sie haben mit zahlreichen Absagen zu kämpfen.

„Unsere Restaurants haben geöffnet“, teilt die Wilhelmer-Gastronomie – Stuttgarter Stäffele, Ampulle, Schlachthof und Amici - auf Facebook mit. Man achte auf die ständige Desinfektion der Tische sowie der Türgriffe und aller weiteren Gegenstände und platziere die Gäste mit Abstand zu den Nachbartischen. „Sollten Sie aufgrund dessen keinen Platz mehr bei uns bekommen, bitten wir Sie, trotz der freien Tische, Verständnis zu zeigen“, heißt es weiter.

Aber auch für jene, die lieber gleich zu Hause bleiben möchten aber nicht gern selbst kochen, hat Michael Wilhelmer eine Lösung parat: „Falls Sie derzeit nicht bei uns Platz nehmen möchten – gerne können Sie alle Speisen aus den jeweils aktuellen Speisekarten zum Abholen bestellen.“

Heimversorgung regional

Noch einen Schritt weiter geht Frank Schäfer von der Tauberquelle: Die deutschlandweite Ausbreitung von Corona bedeute für ihn und sein Team „Heimversorgung regional“. Die Verpflegung der Gäste werde per Lieferservice gewährleistet, in einem Umkreis von fünf Kilometern um das Restaurant in der Torstraße, ab einem Bestellwert von 35 Euro kostenlos.

Joannis Malathounis vom gleichnamigen Sterne-Restaurant in Kernen-Stetten im Remstal weist darauf hin, dass er schon immer sehr hohen Wert auf Hygiene gelegt habe, „und das nicht erst seit dem Ausbruch der jetzigen Pandemie“. Er habe weiterhin geöffnet, betont er, werde aber den Anordnungen der Stadt Stuttgart folgen und das Restaurant um 23 Uhr schließen. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung für seine Gäste: „Da es jetzt schon zu Lieferengpässen bei Lebensmitteln kommt, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir an manchen Tagen nicht die komplette Speisekarte anbieten können werden.“

Weinmusketier Guido Keller hat sein Geschäft in Degerloch am Montagnachmittag extra aufgesperrt. An seinem Ruhetag wolle er seine Kundschaft mit Nachschub „für die Genussmomente daheim“ versorgen. Denn er ist der Auffassung: „Jetzt braucht es die Kunst, der schwierigen Zeit etwas Gutes abzugewinnen.“