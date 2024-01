Gastronomie in Stuttgart: Hängepartie beim Grand Café Planie geht weiter

1 Wann das Kaffeehaus an der Planie neu starten kann, bleibt ungewiss. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wer wird Pächter im Grand Café Planie? Das Land wollte bis Ende 2023 darüber entscheiden. Doch noch ist kein Wirt oder keine Wirtin gefunden. Die Eröffnung verschiebt sich wohl auf 2026.











Erneut verfehlt die Landesbehörde Vermögen und Bau, die zum Finanzministerium gehört, ihre Ziele für das große Kaffeehaus an der Planie. Bis Ende des vergangenen Jahres, so erklärten im Sommer die Verantwortlichen nach dem Bewerbungsschluss der Ausschreibung, werde man entscheiden, wer neuer Pächter oder neue Pächterin in diesem landeseigenen Traditionshaus wird. Von ursprünglich 58 Bewerbungen waren nur neun übrig geblieben – und trotzdem ist es den Landesbeamten nicht gelungen, in vier Monaten eine Wahl zu treffen.