Demnächst wieder am Start: Daniele Buscemi und Corrado Celebre mit ihrem italienischen Konzept in der Schulstraße.

In der Schulstraße darf der Kundenstopper die Kunden nicht stoppen: Die Tafel, die auf die Maultaschen von Herr Kächele aufmerksam machen soll, lehnt deshalb am Schaufenster. „Wir verstehen es nicht“, sagt Lisa Gehrer. Vor ein paar Wochen liefen Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes mit Polizisten durch die schmale Fußgängerzone und räumten auf. Gegenüber musste ein Süßigkeitenregal ins Geschäft geholt werden, beim Nachbar wurde ein Werbeballon moniert. „Dabei beleben solche Sachen doch die Innenstadt und machen eine Fressgasse aus“, sagt die Mitarbeiterin der Stuttgarter Maultaschenmanufaktur. Mehr Kundschaft könnten die Gastronomen in der Schulstraße jedenfalls gebrauchen. Baustellen, die Hitze und zahlreiche Leerstände wirkten sich zuletzt eher abschreckend aus. Aber Besserung ist in Sicht.