9 Das Lokal Goldener Löwe haben Marion und Bertold Schaller gerne geführt. Foto: Ines Rudel

Der Goldene Löwen in Neuhausen ist eine gastronomische Institution. Jetzt schließt der traditionsreiche Gasthof, der für seine gutbürgerliche Küche über die Filder hinaus bekannt ist. Findet sich in letzter Minute ein Nachfolger?









Aus ihrem Abschiedsschmerz machen Bertold und Marion Schaller keinen Hehl. Nach mehr als zehn Jahren schließen die beiden zu diesem Mittwoch das Traditionslokal Goldener Löwen in der Marktstraße 2 in Neuhausen. Viele Stammgäste sind noch einmal gekommen, um ein letztes Mal Rostbraten oder saure Kutteln zu bestellen. „Die gutbürgerliche, schwäbische Küche haben wir gepflegt“, sagt Bertold Schaller, der zuvor jahrelang Wirt der Bauze war und den es traurig macht, dass es immer weniger gutbürgerlich-schwäbische Lokale gibt. „Neuhausen hat eine so lange Tradition, was die Wirtschaften angeht.“