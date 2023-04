1 Schon wieder Ratskeller-Geschichte: Betreiberin Denise Schuler mit Küchenchef Markus Winter Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Die Gastronomie im Rathaus wird neu unterverpachtet. Denise Schuler geht vorzeitig, der Name des Nachfolgers ist noch nicht offiziell, der des Betriebs aber so gut wie: Stuttgarter Ratskeller soll er wieder heißen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Nach nicht einmal anderthalb Jahren Betrieb von the ratskeller kommt es zu einem Pächterwechsel, genauer gesagt: Die Traditionsadresse am Stuttgarter Marktplatz wird vom Pächter Dinkelacker neu unterverpachtet. Die bisherige Betreiberin Denise Schuler zieht sich zurück. Sie wolle sich mehr ihrer Familie widmen, heißt es, und sich gemeinsam mit ihrem Mann auf das Gastroprojekt Rothaus im Gerber konzentrieren. Ob in dieser Entscheidung nicht auch Unzufriedenheit über Abläufe steckt, will man offiziell von keiner Seite bestätigen.

Nicht nur der Name, sondern auch das Almdorf sorgte für Irritationen

Zur Erinnerung: Der für 9,5 Millionen Euro sanierte Ratskeller war Ende November 2021 nach sechs Jahren Umbauzeit wiedereröffnet worden. Fast zeitgleich zur neuen „The Länd“-Imagekampagne Baden-Württembergs schlug auch die Umbenennung der guten Stube der Stadt in the ratskeller samt the weinbar hohe Wellen. Viele Einheimische zeigten sich irritiert über die „Internationalisierung“ des Namens, hinter der eine Stuttgarter Werbeagentur steckte. Auch zum Start in die Außensaison im Frühjahr 2022 bewies Denise Schuler mit der Errichtung eines kleinen Almdorfs vor dem Rathaus wenig Fingerspitzengefühl. Nach deutlichen Einwänden von Vertretern der Stadt – „völlig unangemessen“, sagte damals der Gemeinderat-Fraktionschef der Grünen Andreas Winter – baute Denise Schuler ihre Almhütte schnell wieder ab.

Seitens der Stadt möchte man den Wechsel noch nicht kommentieren

Die Immobilie ist Eigentum der Stadt, aus der man den Betreiberwechsel zwar bestätigt, deren Sprecher Sven Matis aber sagt, dass man sich derzeit noch nicht weitergehend dazu äußern möchte, zumal sich am Verhältnis zum Pächter Dinkelacker nichts ändert. Der Verkaufsdirektor der Brauerei Til Odenwald sagt denn auch, „das Verhältnis zur Stadt ist ungetrübt“. Denise Schuler habe sich entschieden, sich anderen Themen zu widmen. „Das ist wie in einer Ehe: Wenn einer gehen will, muss man gemeinsam nach Wegen suchen, wie man das auflöst“, sagt Odenwald.

Ein Nachfolger steht schon fest, und das muss er auch, denn bereits am 28. April soll die Übergabe sein. „Alle Beteiligten tun alles dafür, dass der Betrieb Anfang Mai möglichst nahtlos weitergeht“, sagt der Dinkelacker-Verkaufsdirektor Odenwald. Den Namen, der in Gastrokreisen kursiert, möchte er „weder bestätigen noch dementieren“. Klar ist aber zumindest, dass der Name des Betriebs sich ändern wird: Aus dem bei vielen unbeliebten the ratskeller soll wieder der gute alte Stuttgarter Ratskeller werden.