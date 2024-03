Gastronomie am Ebnisee: Das ist neu im Schwaben-Hotel

1 Das Hotel am Ebnisee hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Foto: Gottfried Stoppel

Im Februar 2023 haben die Betreiber des Schwaben-Parks das einstige Schassberger-Hotel am Ebnisee übernommen. Wir haben uns angesehen, was sich seitdem geändert hat.











Vor einem guten Jahr hat die Familie Hudelmaier, die in Kaisersbach auch den Schwaben-Park betreibt, das einstige Naturparkhotel am Ebnisee gekauft. Auch wenn es bis zur kompletten Renovierung noch ein weiter Weg ist: Seit der Übernahme hat sich dort einiges getan. Davon konnten sich Besucher am Sonntag überzeugen. Zum Tag der offenen Tür kamen sogar mehr Leute als die Gastgeber vermutet hatten. In den Tagungsräumen, Speisesälen, auf den Gängen, im Wellnessbereich und auf jenen Zimmern, die zur Besichtigung freistanden, tummelten sich sowohl Familien mit Kindern – das klassische Schwaben-Park-Publikum – als auch Menschen aus der Umgebung, die das Hotel aus früheren Tagen kannten.