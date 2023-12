Galeria Kaufhof in Stuttgart schließt: Der Countdown läuft – Schnäppchen und Abschiedsschmerz

7 Viele Plakate im Schaufenster sollen die Kunden zum Schlussverkauf locken. Weihnachtsdekoration gibt es dafür keine. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Januar wird Galeria Kaufhof in der Stuttgarter Eberhardstraße geschlossen. Die Schnäppchenjagd läuft jetzt kurz vor Weihnachten auf Hochtouren. Wir haben uns im großen Schlussverkauf bei Mitarbeitern und Kunden umgehört.











Es herrscht Untergangsstimmung bei Galeria Kaufhof in der Eberhardstraße. Wer in diesen Tagen das Kaufhaus in bester Stuttgarter Lage besucht, fühlt sich wie auf einem Kreuzfahrtschiff, von dem man weiß, dass er bald sinken wird. Kunden kaufen, was sie kriegen können, mit unglaublichen Rabatten. Teilweise findet man Ecken, in denen die Ware nur noch auf einem Haufen vor dem Verkaufsständer liegt, die Kartons sind aufgerissen und aus den bereits geschlossenen Abteilungen hört man laute Baugeräusche.