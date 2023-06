1 Am 1. Juli ist es so weit: Anton Bäuerle zieht um. Seine künftige Gastfamilie lernt er gerade erst kennen. Foto: Günter Bergmann

Der Birkacher Anton Bäuerle wechselt von den U-17-Junioren der Blauen zum Champions-League-Verein Leverkusen. Dort will der Außenverteidiger seinen Traum vom Profi weiter vorantreiben.









Noch ist bei Anton Bäuerle nichts von Aufregung zu spüren. Der 17-Jährige ist die Ruhe selbst. Noch. Das könnte sich schon bald ändern. Am 1. Juli beginnt für den Birkacher ein komplett neuer Lebensabschnitt. Er verlässt sein Elternhaus und zieht nach Leverkusen. Dort, bei den U-19-Junioren des Bundesligisten Bayer 04, will der talentierte Jugendfußballer seinen Traum vom Profi weiter vorantreiben. „Ich freue mich riesig, dass ich mich in dieses neue Abenteuer stürzen darf“, sagt Bäuerle, der einst beim TSV Birkach mit dem Kicken begann, danach beim SV Sillenbuch spielte und zuletzt über mehrere Jahre das Trikot der Stuttgarter Kickers trug. In der abgelaufenen Saison hat er mit der U-17-Mannschaft der Blauen in der Bundesliga Süd/Südwest den 14. Platz belegt und damit knapp den Klassenverbleib geschafft.