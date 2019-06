13 Mario Gomez in einem Gebirgsfluss während des Trainingslagers des VfB Stuttgart in Österreich: Der Ex-Nationalspieler ist einer der Größten im Kader, aber es gibt noch Größere. Foto: Baumann

Der größte Stürmer des VfB Stuttgart dürfte mutmaßlich Sasa Kalajdzic werden, doch der Österreicher ist im internationalen Vergleich auch in der Körpergröße nur eine kleine Nummer. Wer ist eigentlich der größte Stürmer, gemessen an der Körpergröße? Finden Sie es in der Bildergalerie heraus.

Stuttgart - 189, 193 und 200. Das sind die Kennzahlen der Stürmer des VfB Stuttgart, und zwar in Zentimetern. Mario Gomez ist 189 Zentimeter groß, Hamadi Al Ghaddioui 193 und Sasa Kalajdzic bringt es auf exakt zwei Meter, wobei erwähnt werden muss, dass der Transfer des Letzteren vom FC Admira Wacker Mödling noch nicht endgültig über die Bühne gegangen ist. Keine Frage, Gomez, Al Ghaddioui und Kalajdzic sind imposante Erscheinungen und werden in der kommenden Zweitliga-Saison sicher in den Partien des VfB (zumindest) optisch herausragen, doch das Trio zählt im internationalen Größenvergleich über mehrere Jahrzehnte hinweg nur zu den kleineren Stürmern. Wer unter denen, die international auf sich aufmerksam gemacht haben, die Größten sind, finden Sie in unserer Bildergalerie heraus. Und werde der allergrößte Stürmer (beinahe) aller Zeiten ist ebenfalls.