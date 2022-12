So haben Borna Sosa und seine Kroaten WM-Platz drei in Zagreb gefeiert

13 Magische Momente: Die kroatischen Nationalspieler sehen auf der Bühne Szenen der WM. Foto: imago/Jerko Grubisic

Während zahlreiche Fußballfans weltweit am Sonntag gebannt das Finale um die Weltmeisterschaft in Katar verfolgt haben, sind die kroatischen Nationalspieler in ihrer Heimat euphorisch empfangen worden.















Der VfB Stuttgart reagierte recht nüchtern auf die Tatsache, dass einer seiner Spieler bei der Fußball-WM in Katar Platz drei erreicht hat. „Glückwunsch Borna und Team“, twitterte der Bundesligist, nachdem am Samstag Kroatien im Spiel um Platz drei die Marokkaner geschlagen hatte. Borna Sosa war dabei zwar nicht zum Einsatz gekommen. In fünf der insgesamt sieben WM-Spielen der Kroaten hatte der Außenverteidiger des VfB Stuttgart aber in der Startelf gestanden.

Dass nach der Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien das Spiel um den dritten Platz durchaus Bedeutung hatte, zeigte nicht nur die Leistung der Kroaten – sondern auch die Reaktion ihrer Landsleute.

Über 80 000 empfangen die Mannschaft

Schon am Samstag hatten in Zagreb 80 000 Menschen den Sieg im kleinen Finale gefeiert. Als am Sonntag dann die Mannschaft in der Heimat ankam, war die Stimmung noch viel euphorischer. Menschenmassen, Pyrotechnik, ein Bus mit der Mannschaft, eine riesige Bühne – die Rückkehr wurde zelebriert. Mittendrin: Borna Sosa vom VfB.

Wann der 24-Jährige in Stuttgart ins Training einsteigt, ist noch offen. Wer die Bilder aus Zagreb gesehen hat, kann sich vorstellen: Sosa braucht noch ein bisschen, um all das zu verarbeiten.

https://twitter.com/VfB/status/1604161662285942784?s=20&t=K6WgQhz-VFbI5U-bD7REtQ

In unserer Bildergalerie haben wir einige Fotos der Feier in Zagreb samt Borna Sosa. zusammengestellt.