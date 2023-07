1 Der Außenseiter ist gerüstet: SV-Trainer Benjamin Schäffer hat gegen Schwäbisch Hall alle Mann an Bord. Foto: Andreas Gorr

Am diesem Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der Bezirkspokalsieger SV Leonberg/Eltingen die Sportfreunde Schwäbisch Hall – ein Topteam aus der Verbandsliga. Trainer Benjamin Schäffer hofft auf die Überraschung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Pokal-Fee hat es gut gemeint mit dem SV Leonberg/Eltingen. Der Bezirkspokalsieger erwartet an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in dem Fußball-Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall in der ersten Runde des Pokals einen hochattraktiven Gegner.