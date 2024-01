Der Ball im DFB-Pokal rollt wieder. In diesem Jahr stehen die Chancen für unterklassige Mannschaften das Endspiel in Berlin (25. Mai) zu erreichen so gut wie lange nicht mehr. Denn mit Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach sind nur noch drei Erstligisten im Wettbewerb.

Ein Team hat das Halbfinale schon erreicht: Im Duell der Zweitligisten St. Pauli und Fortuna Düsseldorf stürmten die Gäste aus Düsseldorf die Festung Millerntor und haben erstmals seit 28 Jahren wieder das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Das Team von Trainer Daniel Thioune knackte beim 4:3 im Elfmeterschießen im dramatischen Viertelfinale am Hamburger Kiez den zuvor 22 Pflichtspiele in dieser Saison ungeschlagenen FC St. Pauli und darf weiter vom Finale in Berlin träumen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte das Duell 2:2 (1:1, 1:0) gestanden. Zu Düsseldorfs Matchwinnern im Elfmeterschießen avancierten Keeper Florian Kastenmeier mit zwei Paraden und Christos Tzolis mit dem entscheidenden Treffer.

Wer ist noch im DFB-Pokal dabei?

Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern (Mittwoch, 31. Januar – 20.45 Uhr)

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (Dienstag, 6. Februar – 20.45 Uhr)

1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach (Mittwoch, 7. Februar – 20.45 Uhr)

Wer überträgt die Partien?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen in dieser Runde insgesamt 15 Partien, der Bezahlsender Sky überträgt 63 Spiele. Dabei gibt es eine Besonderheit: empfangbar sind die Partien nicht mit dem Bundesliga-Paket, sondern über das Sportpaket.

Die Partie an diesem Mittwoch (31.1) zwischen Berlin und Kaiserslautern ist nur über den Bezahlsender Sky empfangbar.

Das Bundesligaduell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart können dann wieder alle sehen. Die ARD überträgt, parallel läuft das Spiel auch auf Sky.

Das letzte Pokal-Viertelfinale zwischen Saarbrücken und Gladbach übertragen das ZDF und Sky parallel.

Wann wird das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost?

Das Halbfinale findet am 2. und 3. April statt. Die Paarungen werden im „aktuellen Sportstudio“ im ZDF am 10. Februar gelost. Das Finale in Berlin steigt am 25. Mai.

Kann man die DFB-Pokal-Spiele streamen?

Ja. Sky zeigt die Spiele parallel zur TV-Übertragung auch in seinem Streamingdienst WOW. Alle Partien, für die die öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte besitzen werden parallel auch in deren Mediatheken übertragen. Auf der Seite der Sportschau sind außerdem Highlights zu sehen. Die Streaming-Plattform Dazn stellt ab Mitternacht ebenfalls Zusammenfassungen zur Verfügung.