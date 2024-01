Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Farnerud steigt aus – kommt nun ein anderer Ex-Profi?

1 Ende für den Transferkracher des vergangenen Sommers: Alexander Farnerud steigt nach nur einem halben Echterdingen-Jahr wieder aus. Foto: Günter Bergmann

Der Aufsteiger bastelt an seinem Kader für die Rückrunde. Zwei Zugänge stehen fest – demgegenüber aber auch vier Abgänge, darunter der Straftransfer des vorigen Sommers. Warum Alexander Farnerud beim Filderclub nun nur eine kurze Episode wird.











Link kopiert



Zum Glück gibt es heutzutage moderne Kommunikationsmittel. So muss Antonino Rizzo selbst in gut 9000 Kilometern Heimatentfernung nichts entgehen. Auf der anderen Seite der Weltkugel weilt der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen gerade. Japan-Urlaub, noch bis nächsten Freitag. Doch dank Whatsapp und Co. bleibt Rizzo auch dort fußballerisch stets auf dem neuesten Stand – wobei ihn um seinen Verein vor allem ein Thema derzeit noch deutlich mehr interessieren dürfte als dessen aktuelle Hallenturnierteilnahmen. Stichwort Kaderplanung. Acht Wochen vor dem Punktspiel-Wiederbeginn bastelt der tief im Abstiegskampf steckende Filderclub an seiner personellen Aufstellung für die Rückrunde, inzwischen mit ersten Ergebnissen. Zwei Zugänge stehen fest – demgegenüber allerdings auch vier Abgänge.