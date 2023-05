1 Bald zurück an alter Wirkungsstätte: Sebastian Gleißner von der TSG Backnang Foto: Pressefoto Baumann

Am Ende ist der Sieg standesgemäß ausgefallen. Mit 6:1 (2:1) haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am Freitagabend den SKV Rutesheim, Ligaschlusslicht und designierter Absteiger Nummer eins, besiegt. „Das war ein hochverdienter Auswärtserfolg“, sagt der Fellbacher Trainer Mario Marinic, der gleich doppelten Grund zur Freude hatte. Denn die Verantwortlichen des Tabellensechsten sind sich auch mit einem weiteren Zugang einig geworden. Gestatten: Sebastian Gleißner vom Oberligisten TSG Backnang. „Das ist der Hammer, unser Königstransfer“, sagt Mario Marinic. Der 28-Jährige sei ein absoluter Führungsspieler mit außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten, mit dem er selbst jahrelang bei der TSG spielte. Dass er jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SV Fellbach unterschrieben hat, bei dem er einst in der Jugend mit dem Kicken begonnen hatte, hat auch privater Gründe. So ist Sebastian Gleißner im vergangenen Jahr Vater geworden und wohnt in Bad Cannstatt. „Familie und Fußball lassen sich in Fellbach optimal vereinbaren“, sagt Mario Marinic.