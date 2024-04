1 Der neue Stabilisator in der Echterdinger Hintermannschaft: Stefan Todorovic (links) aus Serbien. Foto: Günter Bergmann

Der Winter-Neuzugang und Bücherwurm Stefan Todorovic stabilisiert die Defensive des Verbandsligisten und weist eine makellose Statistik bei der Einsatzzeit auf. Auch am Samstag in Neckarsulm?











Besuche im Fitnessstudio dienen, das weiß wohl jeder, der körperlichen Verfassung. Im Falle von Stefan Todorovic ist dies nicht nur ein Hobby, sondern hat dazu geführt, dass der Serbe seit Jahresbeginn beim Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen die Abwehr stabilisiert. Beim Trainieren in einem Fitnessstudio sprach ihn nämlich ein Mann an, der den Verteidiger mit Zeljko Ljubinac, dem sportlichen Leiter beim Filderclub, vernetzte. Schon im vergangenen Sommer bestand der Kontakt, als Nicht-EU-Bürger erhielt Todorovic zunächst aber kein Visum. Seit Januar lernt der 26-Jährige an einer Sprachschule in Stuttgart Deutsch, was ihm einen vorerst einjährigen Aufenthalt genehmigt.