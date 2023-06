1 Für den Echterdinger Schlussmann Yule Tröger ist die Saison vorzeitig zu Ende. Foto: Günter Bergmann

Der Echterdinger Fußball-Torwart Yule Tröger über seine schwere Kopfverletzung aus dem Derby und die möglichen Folgen.









Der Schock bei den Beteiligten und Zuschauern war am vergangenen Spieltag gleichermaßen groß. In der Nachspielzeit der Landesliga-Partie zwischen den Fußballern des TSV Plattenhardt und des TV Echterdingen (4:3) hat sich der Gästekeeper Yule Tröger bei einem Zusammenprall so schwer am Kopf verletzt, dass er mit dem Notarzt ins Krankenhaus musste. Wie es dem 24-jährigen Studenten der Berufspädagogik inzwischen geht, wann er wieder spielen kann und ob sein Spiel künftig ein anderes sein wird, darüber spricht er in unserem „Mittwochswort“.