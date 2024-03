Nach zwölf Jahren endet die Ära Christian Streichs als Trainer des SC Freiburg. Auf solch eine Marke kommt in der höchsten Spielklasse des Bezirks niemand. In unserer Bildergalerie sehen Sie, wie lange die Coaches der 14 Vereine bereits im Amt sind.

Diese Nachricht hat in Fußball-Deutschland zu Beginn dieser Woche Wellen geschlagen: Nach zwölf Jahren als Trainer des Bundesligisten SC Freiburg und 29 Jahren im Breisgauer Verein hört Christian Streich nach der aktuellen Saison auf. Im schnelllebigen Profigeschäft ist eine solch lange Amtszeit eine wahre Rarität – mit der Ausnahme Streich eben.

Doch wie sieht das auf der Amateurebene aus, in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga? Da gab es gleich vier Trainerwechsel über die Winterpause, beim Rückrunden-Start am vergangenen Wochenende hatten fast alle Neueinsteiger Grund zur Freude. Wer wie lange schon Trainer ist, zeigt unsere Bildergalerie. Zwei Coaches teilen sich dabei den aktuellen Bestwert. Die höchste Spielklasse des Bezirks verspricht indes Spannung an beiden Tabellenenden. Zur Nachlese finden Sie hier die Rückrundenvorschauen aller 14 Vereine:

