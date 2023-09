1 Nach der jüngsten 0:5-Schlappe kündigt Oeffingens Trainer Giuseppe Greco eine harte Trainingswoche an. Foto: /Eva Herschmann

Nach dem ersten Saisonheimsieg der Verbandsliga-Fußballer des SVF gegen den TV Echterdingen müssen die Zugänge beim anschließenden Mannschaftsabend traditionell ihre Sangeskunst unter Beweis stellen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der 2:1-Sieg der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach am Freitagabend im Duell mit dem Aufsteiger TV Echterdingen in trockenen Tüchern war. Und das, obschon die Gastgeber bei ihrem ersten Heimsieg der Saison nach der roten Karte für den Echterdinger Alexander Farnerud , der Schwede war 2007 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister, 45 Minuten lang in Überzahl spielten. Eng wurde es auch deshalb, weil der Trainer Mario Marinic nach der Pause auf Niklas Pollex und von der 62. Minute an auch auf Ali Ferati verzichten musste. Bei Pollex trat die alte Verletzung am Fußknöchel wieder auf, Ferati, der noch nicht bei 100 Prozent ist, musste mit Krämpfen vom Platz. Während Letztgenannter am kommenden Samstag im Spiel bei den Spfr Schwäbisch Hall wieder im Aufgebot stehen dürfte, ist bei Pollex ein Einsatz noch fraglich.