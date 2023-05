Nach dem letzten Spieltag steht fest, wer Meister ist und welches Team neben Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga absteigen muss. Doch eine wichtige Entscheidung steht noch aus – sie wird in der Relegation geklärt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was steht in der Relegation auf dem Spiel?

Der Drittletzte der Bundesliga trifft auf den Drittplatzierten der zweiten Liga. Es geht um den letzten freien Platz im Fußball-Oberhaus.

Welche Bundesligisten könnten beteiligt sein?

In der Bundesliga gibt es vier Kandidaten, die alle auch noch auf die direkte Rettung hoffen: den FC Augsburg (Platz 14/34 Punkte/Tordifferenz -19), den VfB Stuttgart (15./32/-12), den VfL Bochum (16./32/-35) und den FC Schalke 04 (17./31/-34).

Bereits abgestiegen ist Hertha BSC (18./26/-28). Die Ausgangslage für dieses Quartett ist klar: Zwei Teams bleiben sicher drin in der Bundesliga, eines muss den Gang nach unten antreten – und der Tabellen-16. geht in die Relegation. Am letzten Spieltag an diesem Samstag (15.30 Uhr) kommt es zu keinem direkten Duell. Der FC Augsburg muss zu Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart (gegen die TSG Hoffenheim) hat ebenso ein Heimspiel wie der VfL Bochum (gegen Bayer Leverkusen). Der FC Schalke reist zu RB Leipzig.

Wie ist die Lage in der zweiten Liga?

Etwas übersichtlicher. Der 1. FC Heidenheim (2./64/+30) und der Hamburger SV (3./63/+24) spielen die Plätze zwei (direkter Aufstieg) und drei (Relegation aus). Beide müssen am Sonntag (15.30 Uhr) auswärts ran – der 1. FC Heidenheim bei Jahn Regensburg und der Hamburger SV beim SV Sandhausen. Die beiden Gastgeber sind bereits abgestiegen. Für sie geht es nur darum, sich möglichst gut aus der zweiten Liga zu verabschieden.

Wann wir die Relegation ausgetragen?

Die beiden Spiele finden am Donnerstag, 1. Juni, und am Montag, 5. Juni, statt. Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr.

Wer hat zuerst Heimrecht?

Los geht es im Stadion des beteiligten (Noch-)Erstligisten. Das Rückspiel findet dann in der Arena des Zweitliga-Vertreters statt.

Gibt es eine Auswärtstorregel?

Nein. Nachdem der europäische Fußball-Verband Uefa diese Regel 2021 für die europäischen Wettbewerben gestrichen hat, zog die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nach. Das bedeutet: Auswärts erzielte Tore zählen bei Gleichstand im Gesamtergebnis nicht mehr als in Heimspielen erzielte Treffer.

Was passiert bei Gleichstand nach zwei Spielen?

Falls nach Ende der regulären Spielzeit der zweiten Partie noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt es eine Verlängerung. Steht danach immer noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt.

Wer überträgt die Relegation im Free-TV?

Beide Spiele werden von Sat.1 gezeigt.

Wie ist die bisherige Bilanz in der Relegation?

Seit der Einführung am Ende der Saison 2008/09 haben nur drei Zweitligisten den Sprung nach oben geschafft: der 1 FC Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen den VfB Stuttgart). Ansonsten haben sich stets die Bundesligisten durchgesetzt.

Welcher Saison-Höhepunkt findet mitten in der Relegation statt?

Am Samstag, 3. Juni, ist das Pokalfinale. Ab 20 Uhr stehen sich im Berliner Olympiastadion Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gegenüber.