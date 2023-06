1 Ziel Verbandsliga: Der Echterdinger Trainer Giuseppe Iorfida will mit seiner Mannschaft den ersten von maximal noch drei nötigen Schritten tun. Foto: Archiv Günter Bergmann

Doch noch Aufstieg? Für den TV Echterdingen und den SC Stammheim geht es von diesem Mittwoch an um die zweite Chance. Welche Rolle dabei zwei beeindruckende Serien, ein früherer Bundesliga-Profi und ein 0:8-Debakel spielen.









Die Trainerlegende Louis van Gaal pflegt in solchen Fällen von „Tod-oder-Gladiolen-Spielen“ zu sprechen. Man kann es freilich auch weniger martialisch ausdrücken: siegen oder fliegen. Oder: alles oder nichts. Während sich der Großteil der Amateurkickerszene mittlerweile in der Sommerpause befindet, steht für einige Verbliebene jetzt erst der Saisonhöhepunkt an. Stichwort Relegation. An diesem Mittwochabend geht es los. Unter anderen der TV Echterdingen und der SC Stammheim wollen den ersten von maximal drei noch nötigen Schritten tun, sich über die Extraschicht den Aufstiegswunsch zu erfüllen.