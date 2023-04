6 Luva Bazzoli (links) mit kämpferischem Einsatz gegen Balingens Torschütze Leander Vochatzer. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Dienstagabend empfing der VfB Stuttgart II die TSG Balingen zum Duell der Tabellennachbarn in der Regionalliga Südwest. Während die Gäste vor der Partie als Siebter 42 Punkte auf dem Konto hatten, lag die U21 des Bundesligisten fünf Zähler und einen Platz dahinter. Nach 90. Minuten war der Punkteunterschied größer – das Team von Trainer Frank Fahrenhorst unterlag mit 0:2 (0:0)

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine offene Partie, wobei das Heimteam Feldvorteile und die besseren Chancen hatte. Trotzdem ging es torlos in die Kabine. In der zweiten Halbzeit zeigten beiden Teams weiter wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Doch in der 71. Minute war es dann soweit. Jan Ferdinand verwandelte einen Elfmeter zur Gäste-Führung. Diese baute Balingen sechs Minuten später durch Leander Vochatzer aus. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Fahrenhorst enttäuscht

„Es ist enttäuschend, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Mir hat der Spirit gefehlt. Unsere Qualitäten im letzten Drittel hat man nicht gesehen. Der Gegner hat uns viele Räume gegeben, wir haben aber nie eine Dynamik entwickeln können. Eine gierige Mannschaft, die zielstrebig das Tor machen möchte – das hat mir heute gefehlt, weil wir einfach nicht gut waren“, sagte ein enttäuschter Fahrenhorst.

Am Samstag geht es für die U21 des VfB im Saarland weiter. Dann steht die Reise zum FC 08 Homburg an. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Aufstellung VfB II

Seimen – Hoppe (76. Cissé), Schuster (82. Sonnenwald), Nothnagel, Weik (76. Kudala) – Bazzoli – Laupheimer, Egloff, Boziaris Paula (59. Hetemi) – Ganaus (59. Schipplock).