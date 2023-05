1 An diesem Samstag startet der SGV Freiberg in die Fußball-Regionalliga. Foto: Baumann/H. Britsch

Am Ortseingang von Freiberg künden Schilder bereits vom ersten Saisonspiel des SGV in der Regionalliga an diesem Samstag gegen den VfR Aalen. Bis Mitte dieser Woche wurde immer noch daran gearbeitet, dass das Spiel tatsächlich im Wasenstadion stattfinden kann. Auch wenn letzte Kleinigkeiten zu klären sind, die Stadt hat den Zaun rund um den Gästeblock inzwischen genehmigt. „Irgendwie bekommen wir das schon hin“, sagt Bürgermeister Dirk Schaible. Die Stadt hatte gefordert, die Gitter mit zusätzlichen Pfosten dazwischen zu verstärken, um zu gewährleisten, dass er nicht umkippt.