1 Erzielte in Mainz bereits sein 16. Saisontor: Dejan Galjen. Foto: Baumann

Der VfB II kommt bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz nicht über ein 1:1 hinaus und muss seine Aufstiegsträume langsam, aber sicher begraben.











Link kopiert



Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ist am Sonntagnachmittag nicht über ein 1:1 (1:1) bei der Zweitvertretung des FSV Mainz hinausgekommen. Damit vergrößerte sich in der Fußball-Regionalliga der Abstand zu Tabellenführer Stuttgarter Kickers auf sieben Punkte. Fünf Spieltage vor Schluss schwinden damit die Chancen auf einen Aufstieg in die dritte Liga merklich, zumal auch noch die TSG Hoffenheim II oben mitmischt. „Wir trauern zwei verpassten Punkten hinterher, müssen aufgrund der Steigerung der Mainzer in Hälfte zwei mit dem einen gewonnenen Punkt aber leben,“ resümierte Trainer Markus Fiedler.