Fußball-Regionalliga Liveticker: Die Kickers zu Gast in Steinbach

Von red 24. März 2018 - 11:00 Uhr

Brauchen dringend Punkte: die Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers sind weiter unter Zugzwang in der Regionalliga Südwest und beim TSV Steinbach zu Gast. Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Steinbach - Die Stuttgarter Kickers brauchen im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Regionalliga Südwest dringend Punkte. Zu Beginn der englischen Woche gastiert die Mannschaft von Trainer Paco Vaz in Steinbach. Der TSV hat mit 37 Punkten neun mehr als die Blauen auf dem Konto.

Die Stuttgarter sind also gut beraten, einen Dreier einzufahren, um sich im Tabellenkeller Luft zu verschaffen. Für die Kickers bietet sich dann am kommenden Mittwoch die nächste Gelegenheit, zu punkten. Dann ist der SSV Ulm im Südwest-Traditionsduell zu Gast. Anpfiff in Steinbach ist um 14 Uhr.