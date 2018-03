Fußball-Regionalliga Liveticker: Der VfB II mit Profi-Verstärkung gegen Astoria

Von red 23. März 2018 - 15:00 Uhr

Der VfB II spielt gegen Astoria Walldorf. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat mit dem FC Astoria Walldorf einen Tabellennachbarn zu Gast. Wir tickern die Partie live.

Stuttgart - Mit tatkräftiger Verstärkung aus dem Profikader tritt der VfB Stuttgart am Freitag (19 Uhr, Gazi-Stadion auf der Waldau) gegen den FC Astoria Walldorf an. Orel Mangala, Takuma Asano und Berkay Özcan werden der Truppe von Trainer Andreas Hinkel zur Verfügung stehen, ebenso wie Keeper Alexander Meyer.

Astoria ist aktuell Tabellenzwölfter, der VfB II ist Neunter in der Regionalliga Südwest. Fünf Punkte trennen die beiden voneinander. Gelingt dem VfB II ein Sieg, so wäre dies ein guter Start in die englische Woche. Bereits am Mittwoch geht es in Koblenz wieder um Punkte.