7 Lirim Hoxha schnürt einen Dreierpack gegen Linx. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben in der Oberliga ihre Serie an Nachholspielen beendet – und liegen jetzt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter SGV Freiberg.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben ihre Aufholjagd in der Fußball-Oberliga erfolgreich abgeschlossen. Mit einem 7:0(2:0)-Kantersieg gegen den SV Linx wurden die Corona-bedingten Nachholspiele beendet, so dass die Blauen jetzt nur noch zwei Punkte hinter Spitzenreiter SGV Freiberg liegen. Was den Linxer Trainer Thomas Leberer zu einem interessanten Vergleich animierte. „Als wir in Freiberg gespielt hatten, habe ich gesagt, das ist die beste Mannschaft der Oberliga“, sagte er am Mittwoch nach dem Spiel im Gazi-Stadion – „aber ich muss mich korrigieren. Die Kickers haben eine absolute Top-Mannschaft, eine tolle Truppe“.

Vor den 2100 Zuschauern legten die Kickers einem Blitzstart hin und stellten die Weichen durch Kevin Dicklhuber (4.) und David Kammerbauer (9.) früh auf Sieg. Nach der Pause erhöhten Mohamed Baroudi (54.), Markus Obernosterer bei seinem Comeback (76.) sowie Lirim Hoxha (67., 83. und 90.) noch auf 7:0. Womit der kräftige Mittelstürmer erneut seine Torjägerqualitäten bewies, nicht überraschend für Trainer Mustafa Ünal. Der kennt 19-Jährigen schon seit der U-17 und hat den Kickers nahegelegt, ihm einen Vertrag für die erste Mannschaft zu geben. „Da kann man nichts falsch machen, er hatte immer schon eine gute Quote gehabt.“

Doch die Kickers überzeugten am Mittwoch vor allem als Mannschaft. „Es war schon herausragend, wie die Mannschaft die Vorgaben umgesetzt hat, vor allem in der zweiten Hälfte“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Weiter geht es am Sonntag (14.30 Uhr) beim Schlusslicht FV Lörrach.

Kickers Castellucci – Moos (73. Rudloff), Reisig, Zagaria, Kammerbauer (66. Obernosterer) – Riedinger, Campagna, Blank – Riehle (76. Profis), Dicklhuber, Baroudi (55. Hoxha).