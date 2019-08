1 Paco Vaz (vorne) und der VfB II stehen vor dem nächsten Heimspiel. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II empfängt in der Fußball-Oberliga an diesem Sonntag den TSV Ilshofen. Wir zeigen einen Liveticker zum Spiel.

Stuttgart - Nach dem 3:1 in Oberachern und dem 6:1 im WFV-Pokal steht für den VfB Stuttgart II das nächste Heimspiel an. Gegner ist der TSV Ilshofen. Die Hohenloher sind mit einem Punkt aus zwei Spielen in die Fußball-Oberliga gestartet, setzten am Wochenende beim torlosen Remis in Reutlingen aber ein kleines Ausrufezeichen. Der VfB II steht mit drei Punkten aus zwei Spielen nur unwesentlich besser da.

Nun kommt es im Robert-Schlienz-Stadion zum direkten Duell. Die Stuttgarter können dabei wie schon in der Vorwoche auf Unterstützung aus dem Profikader rechnen. In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa Stuttgart zeigen wir einen Liveticker vom Spiel, der von einem Vereinsfunktionär des TSV Ilshofen bedient wird. Los geht es um 15 Uhr.