1 Torschütze Thomas Müller feiert mit den deutschen Fans. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat unter Interims-Bundestrainer Rudi Völler das Team aus Frankreich geschlagen. Vieles war deutlich besser als zuletzt. Doch die Aufgabe, die nun wartet, wird nicht minder schwierig wie das Duell mit den Franzosen.











Die Abwehrspieler warfen sich in jeden Ball, der Torhüter Marc-André ter Stegen parierte noch ein paar gefährliche Schüsse der Franzosen, kurz vor dem Abpfiff erzielte Leroy Sané den zweiten deutschen Treffer – und wenig später war er vollbracht: der erfolgreiche Neuanfang unter dem Interims-Bundestrainer Rudi Völler. Und das Publikum in Dortmund dankte es den Nationalspielern und ihrem Anführer auf Zeit mit einem zuletzt so selten erlebten warmen und dankbaren Applaus. 2:1 gegen Frankreich – das tat der geschundenen deutschen Fußballseele sichtbar gut. „Es war“, sagte Thomas Müller, „ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag.“ Ter Stegen meinte, der Sieg sei „Balsam für die Seele“. Und der Kurzzeit-Bundestrainer sagte schlicht: „Es tut einfach gut.“