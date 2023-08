Was dem SV Özvatan wichtiger war als der Titelgewinn

1 Großer Jubel beim SV Özvatan Stuttgart nach dem Gewinn der Meisterschaft. Foto: /Holger Strehlow

Nach mageren sportlichen Jahren ist dem SV Özvatan Stuttgart nicht nur die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 1, gelungen, sondern das primäre Ziel auch geglückt: den Ruf des Clubs zu verbessern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erfolgreich war das fußballerische Treiben auf dem Sportplatz seit der Gründung des SV Özvatan Stuttgart im Jahr 1996 nur ganz selten. Ausnahme bildete die Saison 2003/2004, da stieg das türkische Team in die Kreisliga A auf, um sofort den Fahrstuhlknopf zu drücken und im darauffolgenden Jahr wieder im Amateurkeller zu landen. In der abgelaufenen Saison gab es jedoch viel, viel Grund zum Jubeln. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den SV Sillenbuch II sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hilmi Dursun die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 1.