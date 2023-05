1 Der Weilimdorfer Matchwinner: Tamer-Harun Fara traf zweimal. Foto: Archiv Günter Bergmann

Mit einem 2:0 in Frickenhausen klettert der TSV Weilimdorf erstmals seit neun Monaten wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Im Tor steht dabei Keeper Nummer fünf.









Der TSV Weilimdorf arbeitet sich in der Fußball-Landesliga weiter mit großen Schritten in Richtung Klassenverbleib. Das 2:0 an diesem Sonntag beim bereits als Absteiger feststehenden 1. FC Frickenhausen war im 14. Rückrundenspiel bereits der achte Sieg der Nord-Stuttgarter, die damit in der Tabelle für die zweite Saisonhälfte einen starken vierten Platz belegen. „So ein Spiel muss man erst einmal gewinnen. Die haben sich mit acht Mann 20 Meter vor dem eigenen Tor eingeigelt und haben uns viel Geduld abverlangt“, sagt der Trainer Holger Traub.