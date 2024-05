1 Last-Minute-Siegtorschütze für den MTV Stuttgart: Philipp Weippert (links). Foto: Archiv Günter Bergmann

Der MTV Stuttgart gewinnt dank eins Last-Minute-Tors gegen am Ende nur noch neun Spieler des FC Esslingen mit 2:1. Auch aus einem anderen Grund verbessern sich die Chancen auf den Klassenverbleib.











Die Fußballer des MTV Stuttgart haben am Wochenende ihre Chancen deutlich verbessert, auch in der Saison 2024/25 in der Landesliga antreten zu dürfen. Zum einen gewannen sie am Sonntag selbst ihre Auswärtspartie beim bereits seit einigen Wochen als Meister und Verbandsliga-Aufsteiger feststehenden FC Esslingen mit 2:1. Zum anderen könnte das Team vom Kräherwald auch vom Geschehen in der Verbandsliga profitieren. Dort hat sich die TSV Oberensingen inzwischen den Klassenverbleib gesichert, und der TV Echterdingen könnte nachziehen. In diesem Fall wäre der MTV in seiner Spielklasse selbst als Tabellendreizehnter am rettenden Ufer.