1 Erst zwei, dann eins: Jakob Wörne (links) kam nach 90 Minuten bei der Echterdinger Reserve auch noch in der Verbandsliga zum Zug. Foto: Günter Bergmann

Zwei Favoriten im Gleichschritt, ein Rekord-Schützenfest in Heumaden, eine Straf-Premiere in Büsnau und zwei Skiprofis – der 18. Spieltag in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A hatte einiges an Ungewöhnlichem parat.











Zugegeben – ein paar Kantersiege hat die Saison 2023/2024 in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A schon parat gehabt. Aber am 18. Spieltag hat der TSV Heumaden den Torrekord einer Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Beim Spiel zwischen dem TSV Jahn Büsnau und dem MK Makedonija, das ohnehin unter Verbandsaufsicht gestanden hatte, wartete der Unparteiische mit einer ungewöhnlichen, aber wirkungsvollen Strafmaßnahme auf. Und in Echterdingen schaffte ein Akteur den Sprung über gleich drei Spielklassen nach oben.