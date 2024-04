Noch deutet wenig auf ein Sommermärchen hin. Der Winter hat mitten im April beschlossen, noch in die Nachspielzeit zu gehen. Von solchen Widrigkeiten lassen sich die Organisatoren rund um die Fußball-Europameisterschaft nicht bremsen. Und jeder versucht auf seine Weise, ein Stückchen von der Vorfreude für sich abzuzweigen.

Deutsche Bahn mischt beim EM-Fieber mit

Die Deutsche Bahn ist sogenannte „Nationale Partnerin“ der Fußball-Europameisterschaft. Von Freitag an und noch bis 24. April will sie der Begeisterungsfähigkeit in den zehn Städten auf den Zahn fühlen, in denen Spiele stattfinden werden. Neben Stuttgart sind das Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, und München.

Namen für EM-ICE gesucht

Die Bahn sei auf der Suche nach der „fußballverrücktesten Stadt – nach der Fan-Hauptstadt Deutschlands“, verkündet die Bahn, die auch ihre Kunden gerne mal in die Verlängerung schickt. Der Namen der Stadt, die sich bei der Suche durchsetzt, wird den EM-ICE schmücken. Abgestimmt werden kann über die Instagram-Accounts von DB Personenverkehr und Deutsche Bahn . Die Stadt, deren Namen unter den Posts am häufigsten genannt wird, macht das Rennen.

Am 30. April wird der Zug in Frankfurt Michael Peterson, Chef bei DB Fernverkehr getauft. Schon heute ist ein ICE der dritten Generation mit dem Namen „Stuttgart“ kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Vielleicht wird’s ja noch ein zweites Exemplar während der EM geben.