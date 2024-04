1 Die schottischen Fans freuen sich auf Stuttgart. Foto: dpa/Andrew Milligan

Gemeinsam haben sie für die Fußball-EM geworben, nun rangelt jede der zehn Gastgeberstädte um die Fans. Auch Stuttgart versucht präsent zu sein und Touristen anzulocken.











Link kopiert



Was kostet das Bier? Diese wichtige Info wollten die schottischen Kollegen ihren Lesern nicht vorenthalten. In den Zeitungen „The Nation“ oder in „The Sun“ durfte beim Steckbrief der zehn Städte diese Rubrik nicht fehlen. Wie sie das erhoben haben, ist nicht ganz klar, für Stuttgart schwanken die Preise denn auch zwischen 3,50 und 4 Pfund für das Pint. Also grob zwischen 4 und 5 Euro für 0,6 Liter. Das ist ganz gut geraten. Einen Tipp gab es auch noch für die Besucher: „Stuttgarts Fernsehturm war der der weltweit erste Beton-TV-Turm.“