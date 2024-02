Fußball-EM in Stuttgart: Innenministerin Faeser schaut im Stadion nach dem Rechten

Fußball-EM in Stuttgart

1 Nancy Faeser (SPD) und OB Frank Nopper (CDU) zeigten sich nach der Stadionvisite sichtlich zufrieden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Für die Ministerin hat Sicherheit bei der Europameisterschaft oberste Priorität. Die ungarischen Fans könnten in Stuttgart für Ärger sorgen.











Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich am Freitag in Stuttgart – einer von zehn Austragungsorten von Spielen der Fußball-EM – über den Stand der Vorbereitungen informiert. In der MHP-Arena, die während der EM „Stuttgart Arena“ heißt, ließ sie sich von OB Frank Nopper (CDU) die Vorhaben der Stadt erklären. Man stehe „für Respekt und Vielfalt“, sagte Faeser. Stuttgart werde „ein tolles Aushängeschild für unser Land sein“. Das lässt sich die Stadt auch einiges kosten. 140 Millionen Euro kostet der Stadionumbau und bis zu 38,5 Millionen Euro das Rahmenprogramm.