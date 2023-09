1 Mitte Juni 2024 startet die Fussball-EM in Deutschland. Foto: dpa-tmn/Rolf Vennenbernd

2024 geht sie wieder los: die Suche nach dem Fußball-Europameister. Diesmal werden die Spiele in Deutschland ausgetragen. Doch wie kommt man an ein Ticket?











Link kopiert



Das Runde muss ins Eckige: Am 14. Juni 2024 startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die erste Bewerbungsphase für Tickets beginnt am 3. Oktober.