Fußball-EM 2024: Ganz Stuttgart soll zum Stadion werden

Die Marketingmaschinerie läuft bereits: Die Fußball-EM soll genutzt werden, um Menschen auf der ganzen Welt für Stuttgart zu begeistern. Dafür wird die komplette Innenstadt 31 Tage lang zur Fan-Zone.











In knapp 100 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Fünf Milliarden Zuschauer werden an den Fernsehgeräten erwartet – alleine 300 Millionen Menschen beim Finale. In den Fanzonen der zehn Austragungsorte rechnet man mit sieben Millionen Besuchern. Fünf der insgesamt 51 EM-Spiele finden in Stuttgart statt. Thomas Pollak von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart geht davon aus, dass sich an jedem der fünf Spieltage zwischen 100 000 und 200 000 Menschen in der Stadt tummeln werden.