Stuttgart-Bad Cannstatt Vermisster 13-Jähriger nach einem Monat wieder aufgetaucht

Ein 13-Jähriger aus Bad Cannstatt will Anfang Mai Verwandte in Remseck besuchen, kommt dort allerdings nie an. Die Polizei fahndet mit einem Echtbild nach dem Jugendlichen, am Freitag, 11. Juni, klärt sich der Fall.