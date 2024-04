Termine, Übertragung und Co. – Infos zu den Halbfinals

1 Der FC Bayern München steht nach dem Sieg gegen Arsenal London im Halbfinale der UEFA Champions League. Foto: IMAGO/MIS/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Erstmals seit 2020 stehen mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wieder zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League. Wann sind die Spiele? Wer die Gegner? Und wo kann man die Partien sehen?











Gibt es in diesem Jahr ein deutsch-deutsches Finale in der UEFA Champions League? Möglich ist es, schließlich hat am Mittwochabend mit dem FC Bayern München ein weiteres Fußball-Team aus Deutschland den Einzug ins Halbfinale geschafft. Bereits qualifiziert war Borussia Dortmund.