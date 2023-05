1 VfB-Torwart Fabian Bredlow hat sich offenbar trotz doppelter Impfung mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die größte Teil der Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga hat sich inzwischen mindestens einmal impfen lassen. Doch bleibt ein Rest, der den Clubs wie dem VfB Stuttgart große Probleme bereitet. Gibt es dafür eine Lösung?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die nächste schlechte Nachricht aus der Geschäftsstelle des VfB Stuttgart, Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, kommt am Donnerstag zur Mittagszeit. Bereits am Vortag mussten die positiven Coronatests von Abwehrspieler Waldemar Anton und Offensivmann Erik Thommy vermeldet werden – jetzt gilt es schon wieder, über einen solchen Fall zu informieren. Betroffen diesmal: Ersatztorhüter Fabian Bredlow, der sich ebenfalls in häusliche Isolation habe begeben müssen.