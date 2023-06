1 Pellegrino Matarazzo hat beim VfB noch einen Vertrag bis 2024. Foto: Baumann

Vier Clubs der Fußball-Bundesliga suchen nach einem neuen Coach. In der Gerüchteküche taucht auch der Name von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf.









In der Bundesliga hat sich die große Unzufriedenheit breitgemacht. Auch wenn der Rochade auf den Trainerbänken unterschiedliche Motive zugrunde liegen – persönliche Gründe etwa wie bei Markus Weinzierl in Augsburg oder bessere Perspektiven, die Fürths Stefan Leitl offenbar in Hannover sieht – fünf Trainerwechsel zum Saisonende, das hat es so noch nicht gegeben. In Wolfsburg (Florian Kohfeldt), Mönchengladbach (Adi Hütter) und Hoffenheim (Sebastian Hoeneß) war allen voran das sportliche Abschneiden ausschlaggebend für den großen Knall.