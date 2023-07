1 Raus beim SC Stammheim: Andreas Eschenbach. Foto: Archiv Günter Bergmann

Aufstiegskampf, Abstiegskampf – als wäre es damit auf der saisonalen Zielgeraden nicht schon Dramatik genug. Sieben Spieltage vor Rundenschluss erlebt die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga nun obendrein einen doppelten personellen Paukenschlag: Zwei Mannschaften stehen plötzlich ohne Trainer da. Andreas Eschenbach beim SC Stammheim, Konstantinos Katsiamitas bei Ermis Metanastis Stuttgart – beide zurückgetreten, beide raus. Und, was die Sache noch brisanter macht: im einen Fall das Ergebnis eines internen Eklats. So rückt das sportliche Geschehen vom Sonntag in den Hintergrund. Jenes sieht den MTV Stuttgart als großen Gewinner. Mit einem klaren Sieg im Spitzenspiel in Vaihingen hat der zuletzt auf Formsuche befindliche Tabellenführer einen wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel getan.