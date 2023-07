1 Plötzlicher Ausstieg: der Trainer Thomas Siegmund. Foto: Günter Bergmann

Thomas Siegmund steigt beim Schwarzbach-Club aus und wechselt mit sofortiger Wirkung zurück zur SV Böblingen. Die Hintergründe und wer nun Nachfolger wird – inklusive eines kuriosen Vaihinger Gedankenspiels.









Eines zur Sicherheit vorneweg: Nein, wir haben noch nicht 1. April. Jener ist erst am Samstag. Folglich handelt ist sich hier auch um keinen Aprilscherz – wenngleich es in den Reihen des Fußball-Bezirksligisten SV Vaihingen manch einem gerade so vorkommen mag. Tabellenplatz vier, die beste Saison seit dem Landesliga-Abstieg vor neun Jahren. Und was passiert? Seit Mitte dieser Woche steht der Filderclub ohne seinen Trainer da. Sattelwechsel quasi bei vollem Galopp: Thomas Siegmund verabschiedet sich mit sofortiger Wirkung zurück zu seinem Vorgängerverein.