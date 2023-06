1 Zeit, zusammenzupacken. Der Trainer Jaroslav Kostenko ist in Musberg raus. Foto: Günter Bergmann

Die beiden Großen werden es verschmerzen. Diesmal gehört die Schlagzeile ausnahmsweise nicht ihnen. Auch wenn ihr Titelduell an der Tabellenspitze mit unvermindert steigender Spannungskurve weitergeht. Und obgleich der TSV Bernhausen und die Spvgg Cannstatt ihre imposanten Siegesserien auch am aktuellen fünftletzten Spieltag fortgesetzt haben. Das Beben in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga kommt diesmal von anderen – und zwar abseits des Rasens. So ist seit diesem Montag zum einen der sechste Trainerwechsel der Saison perfekt: Abpfiff für Jaroslav Kostenko beim TSV Musberg. Zum anderen: im Abstiegskampf werden die Karten wohl neu gemischt. Denn es zeichnet sich ein Sportgerichtsurteil ab.