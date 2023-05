1 Stand im Mittelpunkt des Geschehens: Erdal Koyuncu. (Archivbild) Foto: /Tom Bloch

Türkspor Stuttgart sorgt für den Eklat des Spieltags – und erhebt selbst schwere Vorwürfe. Ansonsten? Bei Croatia fliegt der Trainer und steht der Nachfolger bereits fest, während man bei der Spvgg Cannstatt die wohl kurioseste Verletzung der Saison beklagt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ja, nimmt das denn gar kein Ende mehr? Nächster Spieltag, nächster Spielabbruch – nun zum bereits vierten Mal in dieser Saison. Und erneut befindet sich die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga im Schockzustand. Der große Unterschied zu zuletzt: Diesmal ist keine schwere Kickerverletzung der Hintergrund, sondern ein handfester Eklat. Die Begegnung von Türkspor Stuttgart in Feuerbach endete mit einem Polizeieinsatz, nachdem übereinstimmenden Augenzeugenberichten zufolge mehrere Gästespieler auf den Schiedsrichter eingetreten hatten. So verblasst das sonstige Geschehen der Staffel abermals zum Nebenaspekt – darunter die Tatsache, dass Croatia Stuttgart seinen Trainer gefeuert hat, und dass an der Tabellenspitze der Weg für das Gipfelduell bereitet ist. Vor ihrem Aufeinandertreffen am Freitag schossen der SC Stammheim und der MTV Stuttgart sich mit jeweils einem halben Dutzend Toren schon einmal warm.