1 Benjamin Schiffner (links), spielender sportlicher Leiter des SV Vaihingen, hat gerade einen Lauf. Foto: Archiv Günter Bergmann

Am 22. Spieltag ist es ausnahmsweise mal nicht das Spitzenduo, das für die Höhepunkte sorgt. Gejubelt wird vor allem in Vaihingen und Rohr. Derweil treibt der Tabellenführer MTV Stuttgart seine Personalplanungen voran – und bangt dabei um zwei Leistungsträger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die schnellste und zudem wohl kurioseste rote Karte der Saison, ein Vaihinger Spieler im Torrausch und Rohrer Last-Minute-Jubel gegen das Starensemble der Staffel – nach ihrer Osterpause hat sich die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga ereignisreich für den Endspurt zurückgemeldet. An der Tabellenspitze kann der zuletzt schwächelnde MTV Stuttgart aufatmen: Ein glanzloser Pflichtsieg reichte, um den Vorsprung wieder auf acht Punkte auszubauen. Also doch: „Landesliga, wir kommen!“? In personeller Hinsicht sähe man am Kräherwald die Basis gelegt: Vom aktuellen Kader hat inzwischen der Großteil seinen Verbleib zugesagt – bis auf vier Wackelkandidaten. Unter denen befinden sich allerdings zwei Leistungsträger.