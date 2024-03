1 In der vergangenen Saison ging der Meisterwimpel an den MTV Stuttgart. Wer ist diesmal an der Reihe? Foto: Günter Bergmann

Wer wird Meister? Vor dem Rückrunden-Start an diesem Sonntag haben wir uns bei den beteiligten Vereinen umgehört und die Tipps von Trainern beziehungsweise Abteilungsverantwortlichen eingeholt – mit manch markanter Aussage.











Willkommen bei der Filderstädter Stadtmeisterschaft? Geht es nach der Einschätzung von Trainern respektive Abteilungsleitern der 14 Staffelteilnehmer, wird es in der Stuttgarter Fußball-Bezirksliga in der Tat so kommen. Das aktuell in der Tabelle führende Landesliga-Absteigertrio führt vor dem Rückrunden-Start an diesem Sonntag auch auf den Tippzetteln. Eine Umfrage unserer Zeitung zum Thema Meisterschaftsfavorit hat bei möglichen Mehrfachnennungen folgendes Ergebnis gebracht: elf Stimmen für den Spitzenreiter TSV Plattenhardt, sechs für den TSV Bernhausen, vier für den SV Bonlanden. Die Prognosen im Detail: