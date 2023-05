1 Klappt es schon an diesem Sonntag? Der MTV Stuttgart kann vorzeitig den Deckel drauf machen. Foto: Günter Bergmann

Der MTV Stuttgart will an diesem Sonntag den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Ein Blick auf zudem mögliche Rekorde, Vorgänger, die zu One-Hit-Wundern wurden, und einen Gegner, der als potenzieller Partycrasher in einem Zwiespalt ist.









Nein, die Bodenhaftung verlieren sie auch jetzt nicht, in der Stunde des greifbar nahen größten Erfolgs ihrer Abteilungsgeschichte. Welche Vorbereitungen am Laufen sind? „Zwei, drei, kleine Zeltdächer“ werde man aufbauen, „damit die Fans nicht im Regen stehen müssen“, kündigt der Spielleiter Luca Luchetta an. Und, ja: Für den Grillstand habe man ein paar Würstl mehr als an anderen Spieltagen eingekauft.